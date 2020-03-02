Томич Юрий Петлин стал заслуженным врачом РФ
Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено врачу Юрию Петлину за большой вклад в развитие здравоохранения и многолетний добросовестный труд, соответствующий указ подписал президент России.
Юрий Владимирович более 20 лет работает в Томской областной клинической больнице. Девять лет возглавляет отделение анестезиологии – реанимации Регионального сосудистого центра для больных с острым нарушением мозгового кровообращения.
За время руководства отделением Юрий Петлин освоил и внедрил в работу новые методики мирового уровня в нейрореанимации. Под его руководством разработан новый подход к лечению больных с тяжелой пневмонией, позволяющий снизить количество осложнений и летальность.
ИСТОЧНИК KP.RU