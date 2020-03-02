Томич Юрий Петлин стал заслуженным врачом РФ

2 Март 2020 2020-03-02T12:00:43+03:00

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Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено врачу Юрию Петлину за большой вклад в развитие здравоохранения и многолетний добросовестный труд, соответствующий указ подписал президент России.

Юрий Владимирович более 20 лет работает в Томской областной клинической больнице. Девять лет возглавляет отделение анестезиологии – реанимации Регионального сосудистого центра для больных с острым нарушением мозгового кровообращения.

За время руководства отделением Юрий Петлин освоил и внедрил в работу новые методики мирового уровня в нейрореанимации. Под его руководством разработан новый подход к лечению больных с тяжелой пневмонией, позволяющий снизить количество осложнений и летальность.

ИСТОЧНИК KP.RU