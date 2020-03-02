2020-03-02T10:49:55+03:00
Происшествия

Томич случайно толкнул соседа по подъезду и получил несколько ударов ножом

Уголовное дело передано в суд
Алиса Селезнева
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Конфликт соседей чуть не закончился трагедией.Конфликт соседей чуть не закончился трагедией.Фото: из открытых источников
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Прокуратура Кировского района г.Томска утвердила обвинительный акт и направила в суд уголовное дело в отношении 20-летнего жителя областного центра, обвиняемого в умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия и угрозе убийством.

- По версии дознания, в октябре 2019 обвиняемый постучал в дверь квартиры супружеской пары, проживающей с ним в одном подъезде, представился соседом из квартиры, расположенной этажом ниже, что не соответствовало действительности, и заявил, что они топят его квартиру. Под предлогом необходимости найти место утечки воды, обвиняемый проник в квартиру и вслед за хозяином зашел в ванную комнату, где нанес тому два удара ножом – в шею и висок. Выбежав из ванной комнаты, обвиняемый порезал ножом щеку супруги пострадавшего, а когда потерпевший попытался защитить свою жену и остановить обвиняемого, последний стал угрожать ему убийством, размахивая ножом. – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Свою вину в содеянном обвиняемый признал полностью, пояснив, что причиной совершения преступления послужила обида из-за того, что потерпевший ранее толкнул его при выходе из подъезда. Уголовное дело направлено на рассмотрение мировому судье Кировского судебного района г. Томска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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