2020-03-02T10:19:21+03:00
Спорт

В Томской области прошли зимние сельские игры «Снежные узоры»

В состязаниях приняли участие свыше 600 спортсменов
Алиса Селезнева
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"Снежные узоры" прошли в 36-ой раз!"Снежные узоры" прошли в 36-ой раз!Фото: из открытых источников
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28 февраля – 1 марта в с.Первомайское, столице одноименного района, состоялись областные зимние сельские спортивные игры "Снежные узоры". Участие в них приняли свыше 600 любителей спорта из всех сельских районов Томской области.

В программу соревнований вошли турниры по зимнему футболу, хоккею, лыжным гонкам, полиатлону, рыболовному спорту, настольному теннису и шахматам.

Победители и призеры определялись по трем группам в зависимости от численности населения районов. В первой группе победила команда Томского района, во второй и третьей группах сильнейшими стали спортсмены Шегарского и Зырянского районов. В рамках подготовки к играм в Первомайском капитально отремонтировали хоккейную коробку, на стадионе смонтировали новое освещение, расширили и продлили лыжную трассу. Из областного бюджета на подготовку инфраструктуры поступило 15 млн рублей.

Следующие «Снежные узоры» пройдут в 2021 году в Бакчарском районе.

В августе 2020 года в Молчаново состоятся областные летние игры «Стадион для всех".

Областные спортивные сельские игры ежегодно проходят в Томской области, начиная с 1983 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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