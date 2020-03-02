В Томской области прошли зимние сельские игры «Снежные узоры»
28 февраля – 1 марта в с.Первомайское, столице одноименного района, состоялись областные зимние сельские спортивные игры "Снежные узоры". Участие в них приняли свыше 600 любителей спорта из всех сельских районов Томской области.
В программу соревнований вошли турниры по зимнему футболу, хоккею, лыжным гонкам, полиатлону, рыболовному спорту, настольному теннису и шахматам.
Победители и призеры определялись по трем группам в зависимости от численности населения районов. В первой группе победила команда Томского района, во второй и третьей группах сильнейшими стали спортсмены Шегарского и Зырянского районов. В рамках подготовки к играм в Первомайском капитально отремонтировали хоккейную коробку, на стадионе смонтировали новое освещение, расширили и продлили лыжную трассу. Из областного бюджета на подготовку инфраструктуры поступило 15 млн рублей.
Следующие «Снежные узоры» пройдут в 2021 году в Бакчарском районе.
В августе 2020 года в Молчаново состоятся областные летние игры «Стадион для всех".
Областные спортивные сельские игры ежегодно проходят в Томской области, начиная с 1983 года.
ИСТОЧНИК KP.RU