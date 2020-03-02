2020-03-02T09:34:48+03:00
Происшествия

На улице Томска на ходу загорелся маршрутный «пазик»

Пассажиров в салоне не было, никто не пострадал
Алиса Селезнева
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фото: ГУ МЧС России по Томской областифото: ГУ МЧС России по Томской областиФото: из открытых источников
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Инцидент произошел сегодня утром, на пересечении ул. 79-й Гвардейской Дивизии и Говорова, в микрорайоне Каштак областного центра.

- Сообщении о загорании автобуса в Ленинском районе г.Томска поступило в пожарно-спасательную часть в 9:06 . В 9.13 пожар был локализован, в 9.15. ликвидирован. В тушении огня были задействованы 11 человек и 2 единицы техники. У автобуса выгорел моторный отсек, пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются». – сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

По предварительным данным, загоревшийся автобус относится к маршруту N4. По счастливой случайности,в момент возгорания в его салоне не было пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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