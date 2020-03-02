15 млн рублей выделено на реабилитацию томских детей-инвалидов

2 Март 2020 2020-03-02T08:55:07+03:00

Родителям компенсируют затраты на платную реабилитацию детей. Фото: из открытых источников

Получить помощь ребята могут в учреждениях региона и за его пределами

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В 2020 году из областного бюджета в рамках программы «Доступная среда» на реабилитацию детей-инвалидов выделено 15 млн рублей.

Большая часть средств, 10,1 млн рублей, будет направлено на оказание бесплатных реабилитационных услуг в медицинских, социальных и образовательных учреждениях Томской области, а также услуг по программе «Раннее вмешательство» для семей с детьми-инвалидами до трех лет.

4,9 млн рублей пойдут на компенсацию затрат семьям, дети из которых будут получать реабилитационные услуги платно, в том числе, за пределами Томской области.

Как сообщила начальник департамента социальной защиты населения Томской области Марина Киняйкина, компенсации из бюджета подлежат платные реабилитационные услуги медицинского и психолого-педагогического направления. В прошлом году такую помощь получили 194 семьи.

В настоящее время в Томской области проживает 5841 ребенок-инвалид.

Обращаться за компенсацией можно в Центры социальной поддержки по месту жительства. Решение о предоставлении материальной помощи принимается на основании документов, подтверждающих доходы семьи, получение и оплату реабилитационных услуг (договоры, квитанции, кассовые, товарные чеки и т.д.).

ИСТОЧНИК KP.RU