15 млн рублей выделено на реабилитацию томских детей-инвалидов
В 2020 году из областного бюджета в рамках программы «Доступная среда» на реабилитацию детей-инвалидов выделено 15 млн рублей.
Большая часть средств, 10,1 млн рублей, будет направлено на оказание бесплатных реабилитационных услуг в медицинских, социальных и образовательных учреждениях Томской области, а также услуг по программе «Раннее вмешательство» для семей с детьми-инвалидами до трех лет.
4,9 млн рублей пойдут на компенсацию затрат семьям, дети из которых будут получать реабилитационные услуги платно, в том числе, за пределами Томской области.
Как сообщила начальник департамента социальной защиты населения Томской области Марина Киняйкина, компенсации из бюджета подлежат платные реабилитационные услуги медицинского и психолого-педагогического направления. В прошлом году такую помощь получили 194 семьи.
В настоящее время в Томской области проживает 5841 ребенок-инвалид.
Обращаться за компенсацией можно в Центры социальной поддержки по месту жительства. Решение о предоставлении материальной помощи принимается на основании документов, подтверждающих доходы семьи, получение и оплату реабилитационных услуг (договоры, квитанции, кассовые, товарные чеки и т.д.).
ИСТОЧНИК KP.RU