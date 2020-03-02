Томичка объявила своих живых детей – погибшими, чтобы не платить на них алименты

2 Март 2020 2020-03-02T08:25:03+03:00

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Как сообщает пресс-служба УФССП по Томской области, в отношении томички, лишенной родительских прав, было возбуждено исполнительное производство о взыскании денежных средств на содержание сына. Сумма, которую суд постановил взыскать сразу за несколько лет, составила более 1 млн рублей.

Доход, на который можно было обратить взыскание, у должницы отсутствовал; в Томске по месту регистрации она не проживала. Сделав запросы в ряд структур, томские приставы выяснили, что женщина может находиться в одной из деревень Парабельского района. Эта информация подтвердилась, женщина явилась на встречу с приставами.

На их вопрос, собирается ли она платить алименты на содержание ребенка, гражданка ответила, что платить некому, так как ее единственный сын погиб при пожаре. Проверка показала, что ребенок на самом деле жив и здоров, находится под опекой у своей тети. Как выяснилось, к такого рода обману нерадивая мать прибегала и раньше.

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Когда мальчик был младенцем, она отдала его в приют вместе с двумя старшими дочерьми, соврав родным, что при пожаре погибли все дети.

Впоследствии из приюта девочек забрали бабушка с дедушкой.Сейчас семья живет в другом регионе. Повзрослевшие дочери пытались искать мать, даже обращались к работникам телепередачи «Жди меня», но розыск не дал результатов.

В настоящее время приставы готовят документы о привлечении гражданки к административной ответственности за неуплату алиментов . В случае, если женщина не предпримет мер к погашению долга, в отношении нее будет возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU