2020-03-02T08:25:03+03:00
Происшествия

Томичка объявила своих живых детей – погибшими, чтобы не платить на них алименты

Судебные приставы разыскали должницу и призвали к ответу
Алиса Селезнева
Поделиться:
Судьба родных детей алиментщице безразлична.Судьба родных детей алиментщице безразлична.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Как сообщает пресс-служба УФССП по Томской области, в отношении томички, лишенной родительских прав, было возбуждено исполнительное производство о взыскании денежных средств на содержание сына. Сумма, которую суд постановил взыскать сразу за несколько лет, составила более 1 млн рублей.

Доход, на который можно было обратить взыскание, у должницы отсутствовал; в Томске по месту регистрации она не проживала. Сделав запросы в ряд структур, томские приставы выяснили, что женщина может находиться в одной из деревень Парабельского района. Эта информация подтвердилась, женщина явилась на встречу с приставами.

На их вопрос, собирается ли она платить алименты на содержание ребенка, гражданка ответила, что платить некому, так как ее единственный сын погиб при пожаре. Проверка показала, что ребенок на самом деле жив и здоров, находится под опекой у своей тети. Как выяснилось, к такого рода обману нерадивая мать прибегала и раньше.

.

Когда мальчик был младенцем, она отдала его в приют вместе с двумя старшими дочерьми, соврав родным, что при пожаре погибли все дети.

Впоследствии из приюта девочек забрали бабушка с дедушкой.Сейчас семья живет в другом регионе. Повзрослевшие дочери пытались искать мать, даже обращались к работникам телепередачи «Жди меня», но розыск не дал результатов.

В настоящее время приставы готовят документы о привлечении гражданки к административной ответственности за неуплату алиментов . В случае, если женщина не предпримет мер к погашению долга, в отношении нее будет возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пройдет рекультивация земель бывшего томского полигона бытовых отходов
Томич Юрий Петлин стал заслуженным врачом РФ
Самбистка из Томской области вошла в число лучших спортсменок
Томич случайно толкнул соседа по подъезду и получил несколько ударов ножом
В Томской области прошли зимние сельские игры «Снежные узоры»
На улице Томска на ходу загорелся маршрутный «пазик»
15 млн рублей выделено на реабилитацию томских детей-инвалидов
Томичка объявила своих живых детей – погибшими, чтобы не платить на них алименты
Общежитие томского университета обретет название
Маленькой томичке Милане Мазиной требуется помощь
Томскстат проведет обследование рабочей силы в городе и на селе
Объявление жительницы Томской области о продаже мебели привлекло мошенников
«Открытый прием» проведут сегодня главврачи томских больниц
Томский спортсмен стал сильнейшим на всероссийском турнире по греко-римской борьбе
Жителей Томска приглашают обсудить благоустройство парков и скверов
Смертельная авария произошла на дороге к томскому аэропорту
Служба занятости Томской области назвала самые «дорогие» вакансии 2019-го года