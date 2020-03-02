2020-03-02T07:42:45+03:00
Общество

Общежитие томского университета обретет название

На конкурс поступило более 150 предложений
Елена Реутова
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Новоселами станут, в основном, магистранты и аспирантыНовоселами станут, в основном, магистранты и аспиранты
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В марте будет введено в эксплуатацию новое общежитие ТГУ. Все желающие могли принять участие в конкурсе на его название. Всего за две недели на конкурс было предложено полторы сотни наименований.

Первоначально предполагалось, что в поиске названия для нового общежития будут участвовать студенты, аспиранты и преподаватели ТГУ. Однако, бывшие выпускники университета и томичи, неравнодушные к университету тоже изъявили желание поучаствовать в выборе имени. За две недели было прислано более 150 названий с обоснованием выбора. Среди предлагаемых вариантов - «Наутилус», «Вдали от дома», «Юнона и Авось», «Единая коммуна», «Зачётка», «SuperNova» и множество других.

В ближайшее время все предложенные варианты рассмотрит комиссия, которой предстоит определить топ-10 названий, которые будут выставлены на голосование в группе ТГУ в ВК.

Строительство нового общежития завершено. В настоящее время идет монтаж и установка мебели, бытовой техники. Новоселами двух корпусов, общая площадь которых превышает 21 тысячу квадратных метров, станут, в основном, магистранты и аспиранты всех факультетов и учебных институтов ТГУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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