Маленькой томичке Милане Мазиной требуется помощь

2 Март 2020 2020-03-02T07:20:23+03:00

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Милана родилась с синдромом Дауна, но развитие было правильное - она пыталась держать голову, сидеть и ползать. В шесть месяцев начались приступы эпилепсии и развитие остановилось, она перестала держать голову и спину. Сейчас девочке шесть лет. Она принимает лекарство от эпилепсии, но приступы все равно случаются.

После курса гормональной терапии Милана сильно прибавила в весе. Носить ее на руках маме не под силу. Гулять на санках оказалось опасно - Милана заваливается набок и падает. Девочке очень нужна детская инвалидная коляска «Patron Tom 5».

- С ней мы сможем гулять без ограничений, у этой коляски повышенная проходимость - то, что нужно для наших томских дорог, - рассказывает мама Миланы Оксана.

Для покупки такой необходимой коляски нужно собрать 130 тысяч рублей.

Узнать о том, как можно помочь Милане, Вы всегда можете по телефону: +7(3822) 211-311 и по эл.почте: chudo-tomsk@yandex.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU