Томскстат проведет обследование рабочей силы в городе и на селе

2 Март 2020 2020-03-02T06:39:06+03:00

Вопросы, связанные с доходами граждан, не предусмотрены анкетой и задаваться не должны. Фото: из открытых источников

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Территориальный орган Федеральной службы госстатистики по Томской области сообщает о проведении очередного выборочного обследования рабочей силы. Опрос населения будет проводиться с 16 по 22 марта в городах Томск, Асино, Колпашево и в некоторых населенных пунктах Каргасокского, Первомайского, Молчановского, Томского районов. Как поясняют в ведомстве, цель обследования - получить информацию о численности и составе рабочей силы, занятых и безработных, об участии населения в различных формах трудовой деятельности и т. п.

Обследование проводится путем обхода квартир, домов и опроса граждан специально подготовленными интервьюерами, которые обязаны предъявить удостоверение, подписанное руководителем Росстата и заверенное печатью. Весь опрос займет не более 15 минут (чем более полные ответы предоставит участник, тем надежнее будут результаты исследования). Важно иметь в виду: вопросы, связанные с доходами граждан, не предусмотрены анкетой, а конфиденциальность всех сообщенных сведений гарантирована федеральным законом о статистике.

Итоги обследования по субъектам РФ будут использованы для анализа состояния рынка рабочей силы, прогнозирования возможных изменений в сфере занятости населения, подготовки мероприятий по снижению уровня безработицы. Свои вопросы можно задать по контактному телефону Федеральной службы государственной статистики по Томской области: 52-73-20.

ИСТОЧНИК KP.RU