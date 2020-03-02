Объявление жительницы Томской области о продаже мебели привлекло мошенников

2 Март 2020 2020-03-02T06:11:50+03:00

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По предварительным данным, потерпевшая разместила в сети интернет объявление о продаже мебели. На ее сотовый телефон позвонила злоумышленница и сообщила, что хочет купить мебель и для этого попросила продиктовать номер банковской карты, на которую можно перевести денежные средства.

Потерпевшая продиктовала мошеннице номер карты, после чего сообщила ей коды из пришедших смс-сообщений. Звонившая пояснила, что у нее не получается перевести деньги и спросила номера других имеющихся банковских карт.

Жительница Северска продиктовала мошеннице также номер карты своего сына, и также - пришедшие коды из смс. Однако в этом случае списания денежных средств не произошло, так как карта дистанционно заблокировалась. В результате мошеннических действий со счета потерпевшей было списано 3600 рублей.

По данному факту следственным подразделением возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU