«Открытый прием» проведут сегодня главврачи томских больниц
Пациенты смогут задать им любые вопросы
Томичи смогут пообщаться с главврачами на "Открытом приеме"Фото: из открытых источников
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В понедельник, 2 марта, с 17 до 19 часов во всех медицинских организациях, подведомственных департаменту здравоохранения Томской области пройдет «Открытый прием».
Пациенты смогут задать вопросы руководителям медучреждений и внести предложения по улучшению организации медицинской помощи.
Это будет вторая встреча главных врачей с пациентами в рамках проекта в 2020 году. Первая прошла 10 февраля, к врачам обратились 39 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU