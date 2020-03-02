2020-03-02T05:44:03+03:00
Здоровье

«Открытый прием» проведут сегодня главврачи томских больниц

Пациенты смогут задать им любые вопросы
Елена Реутова
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Томичи смогут пообщаться с главврачами на "Открытом приеме"Томичи смогут пообщаться с главврачами на "Открытом приеме"Фото: из открытых источников
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В понедельник, 2 марта, с 17 до 19 часов во всех медицинских организациях, подведомственных департаменту здравоохранения Томской области пройдет «Открытый прием».

Пациенты смогут задать вопросы руководителям медучреждений и внести предложения по улучшению организации медицинской помощи.

Это будет вторая встреча главных врачей с пациентами в рамках проекта в 2020 году. Первая прошла 10 февраля, к врачам обратились 39 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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