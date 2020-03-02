2020-03-02T05:20:10+03:00
Спорт

Томский спортсмен стал сильнейшим на всероссийском турнире по греко-римской борьбе

Уже 12 марта ему предстоит выступить на первенстве России в Ингушетии
Елена Реутова
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Соревнования в Барнауле принесли томским спортсменам 4 медали, среди них - золотоСоревнования в Барнауле принесли томским спортсменам 4 медали, среди них - золотоФото: из открытых источников
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В Алтайском крае прошел ставший традиционным Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Николая Щеклеина. В Барнаул съехались более 250 спортсменов из всех регионов Сибирского федерального округа.

- Приятно, что в своей весовой категории первым стал учащийся Томской областной спортивной школы олимпийского резерва Никита Разумов. По решению судей турнира он был награжден специальным призом за лучшую технику, - рассказал тренер, мастер спорта России Евгений Воропаев. - У Никиты получился отличный контрольный старт перед первенством России, которое начнется уже 12 марта в Ингушетии.

Еще три спортсмена из Томской области на турнире в Барнауле завоевали бронзовые медали. На третью ступень пьедестала почета поднялись Клим Халин, Степан Красников и Максим Паненков из Северска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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