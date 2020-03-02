Томский спортсмен стал сильнейшим на всероссийском турнире по греко-римской борьбе

2 Март 2020 2020-03-02T05:20:10+03:00

Соревнования в Барнауле принесли томским спортсменам 4 медали, среди них - золото Фото: из открытых источников

Уже 12 марта ему предстоит выступить на первенстве России в Ингушетии

Изменить размер текста: A A

В Алтайском крае прошел ставший традиционным Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Николая Щеклеина. В Барнаул съехались более 250 спортсменов из всех регионов Сибирского федерального округа.

- Приятно, что в своей весовой категории первым стал учащийся Томской областной спортивной школы олимпийского резерва Никита Разумов. По решению судей турнира он был награжден специальным призом за лучшую технику, - рассказал тренер, мастер спорта России Евгений Воропаев. - У Никиты получился отличный контрольный старт перед первенством России, которое начнется уже 12 марта в Ингушетии.

Еще три спортсмена из Томской области на турнире в Барнауле завоевали бронзовые медали. На третью ступень пьедестала почета поднялись Клим Халин, Степан Красников и Максим Паненков из Северска.

ИСТОЧНИК KP.RU