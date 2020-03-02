Томский спортсмен стал сильнейшим на всероссийском турнире по греко-римской борьбе
В Алтайском крае прошел ставший традиционным Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Николая Щеклеина. В Барнаул съехались более 250 спортсменов из всех регионов Сибирского федерального округа.
- Приятно, что в своей весовой категории первым стал учащийся Томской областной спортивной школы олимпийского резерва Никита Разумов. По решению судей турнира он был награжден специальным призом за лучшую технику, - рассказал тренер, мастер спорта России Евгений Воропаев. - У Никиты получился отличный контрольный старт перед первенством России, которое начнется уже 12 марта в Ингушетии.
Еще три спортсмена из Томской области на турнире в Барнауле завоевали бронзовые медали. На третью ступень пьедестала почета поднялись Клим Халин, Степан Красников и Максим Паненков из Северска.
ИСТОЧНИК KP.RU