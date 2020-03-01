Жителей Томска приглашают обсудить благоустройство парков и скверов

1 Март 2020 2020-03-01T13:58:13+03:00

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Желающих принять участие в обсуждении приглашают 12 и 26 марта в зал заседаний ОНФ по адресу Карла Маркса, 7. Горожанам будут представлены доработанные с учетом их пожеланий дизайн-проекты 16 общественных пространств, которые получат новый облик в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

12 марта предметом обсуждения станут проекты благоустройства Михайловской рощи, Лагерного сада, бульвара по пр. Кирова, Березовой рощи в мкр. Каштак, сквера в мкр. Сосновый бор и у ДНТ «Авангард», пешеходной зоны по ул. Усова и обустройство пандуса по ул. Обручева, 16.

26 марта жителям областного центра представят скорректированные дизайн-проекты еще восьми пространств, которые в ходе голосования отобрали томичи. Это пешеходная зона по пр. Фрунзе, Парк Победы в мкр. Каштак, сквер у Дворца творчества детей и молодежи, спортивная площадка по ул. Сибирской и др.

Вход на обсуждения свободный. Начало в 16.00.

Все указанные дизайн- проекты также размещены на сайте городской администрации, где с ними могут ознакомиться все желающие, а затем направить свои замечания и предложения на электронную почту: dddb_gor_sreda@admin.tomsk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU