Смертельная авария произошла на дороге к томскому аэропорту
ДТП произошло в пятницу, 28 февраля, около 23 часов 55 минут на 12-ом километре автодороги "Томск-Аэропорт".
- По предварительным данным, 37-летний мужчина водитель автомобиля Toyota Corolla Fielder, утратил контроль за движением, допустил выезд своего транспортного средства на левую обочину, а затем совершил наезд на препятствие - опору уличного освещения. В результате полученных травм, водитель иномарки скончался. – сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.
Для установления причин и обстоятельств происшествия полиции требуется помощь очевидцев. Обращаться в дежурную часть ГИБДД по телефонам 66-44-22, 66-44-24.
ИСТОЧНИК KP.RU