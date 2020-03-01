Смертельная авария произошла на дороге к томскому аэропорту

1 Март 2020 2020-03-01T06:37:48+03:00

фото: УМВД по Томской области Фото: из открытых источников

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ДТП произошло в пятницу, 28 февраля, около 23 часов 55 минут на 12-ом километре автодороги "Томск-Аэропорт".

- По предварительным данным, 37-летний мужчина водитель автомобиля Toyota Corolla Fielder, утратил контроль за движением, допустил выезд своего транспортного средства на левую обочину, а затем совершил наезд на препятствие - опору уличного освещения. В результате полученных травм, водитель иномарки скончался. – сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Для установления причин и обстоятельств происшествия полиции требуется помощь очевидцев. Обращаться в дежурную часть ГИБДД по телефонам 66-44-22, 66-44-24.

ИСТОЧНИК KP.RU