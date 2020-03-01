Служба занятости Томской области назвала самые «дорогие» вакансии 2019-го года

1 Март 2020 2020-03-01T06:28:20+03:00

Рабочие специальности сегодня в цене. Фото: из открытых источников

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Специалисты областного Департамента труда и занятости проанализировали региональный банк вакансий от томских работодателей за прошлый год.

Согласно их данным, среди рабочих профессий лидерами по уровню заработной платы в 2019 году стали машинисты трелевочной машины и экскаватора. Максимальный уровень оплаты их ежемесячного труда составил 100 тыс. рублей.

Второе место среди «дорогих» вакансий заняли слесари по КИПиА с заработной платой 91 тыс. рублей. Следом идут слесари по ремонту автомобилей и электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования – по 90 тыс. рублей.

Высокий уровень оплаты труда предлагался также по вакансиям: авиационный механик (техник) по планеру и двигателям, авиационный механик (техник) по приборам и электрооборудованию, водитель автомобиля (по 80 тыс. рублей), жестянщик, газосварщик, каменщик (70 тыс. рублей).

Среди служащих топ «дорогих» вакансий открывает менеджер в строительстве: по данной вакансии работодатель предложил зарплату 185 тыс. рублей.

Далее следуют начальник отделав банковской сфере (160 тыс. рублей),главный механик в промышленности (150 тыс. рублей), механик на производстве (125 тыс. рублей), главный геолог и инженер-программист (по 125 тыс. рублей).

Врачу-анестезиологу-реаниматологу, геодезисту, прорабу в строительстве работодатели предлагали заработную плату в размере 90 тыс. рублей. Врач-невролог, врач клинической лабораторной диагностики, врач общей практики и врач-фтизиатр труда могли претендовать на заработок от 85-87 тыс. рублей.

Ознакомиться с актуальными вакансиями областной службы занятости можно на интерактивном портале www.rabota.tomsk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU