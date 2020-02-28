2020-02-28T09:02:23+03:00
Спорт

Лучший тренер самбистов живет в Северске Томской области

Тренер по самбо из «закрытого города» признан лучшим в России в 2019 году
ИГОРЬ ТЮРИН
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Самбист, тренер самбистовСамбист, тренер самбистовФото: из открытых источников
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В городе Чебоксары состоялась итоговая конференция всероссийской федерации самбо, в которой участвовали представители 47 региональных отделений, в том числе из Томской области. На своем заседании исполком организации отметил тренеров, показавших высокие результаты в 2019 году. В их число вошел тренер МБУ ЗАТО Северск детско-юношеской спортивной школы «Русь» Денис Вышегородцев. Он победил в номинации «Лучший тренер» среди спортсменок юниорского возраста.

В прошлом году спортсменки под его руководством завоевывали награды на крупнейших российских и международных соревнованиях по самбо. Например, мастер спорта международного класса Валерия Анисимова победила на Кубке России среди женщин и завоевала серебряные медали на первенстве России среди юниоров до 23 лет, чемпионате России и Европы среди женщин.

Денис Вышегородцев работает тренером уже почти 20 лет. Также он является спортивным судьей международной и всероссийской категории и мастером спорта России по самбо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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