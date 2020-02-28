Томский «Праздник топора» поборется за победу на федеральном уровне
С целью реализации ведомственного проекта Министерства культуры Российской Федерации «Дом культуры. Новый формат» (подпроект проектной программы Министерства культуры Российской Федерации «Культурная инициатива») Департаментом по культуре Томской области был проведен региональный этап конкурса на определение лучшего реализованного проекта.
Победителями регионального этапа стали: в номинации «проект, реализованный сельским культурно-досуговым учреждением клубного типа (поселенческий уровень)» – Межрегиональный фестиваль эстонской культуры «Янов день»;
в номинации «проект, реализованный районным или городским культурно-досуговым учреждением клубного типа (муниципальный уровень)» – Праздник охотника «Большой Амикан»;
в номинации «проект, реализованный региональным культурно-досуговым учреждением клубного типа (уровень субъекта)» – Международный фестиваль народных ремесел «Праздник топора».
Победители регионального этапа представят Томскую область на всероссийском уровне.
ИСТОЧНИК KP.RU