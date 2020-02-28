В списке победителей Фонда Потанина оказались девять магистрантов Томского политеха

28 Февр. 2020 2020-02-28T08:19:07+03:00

Они будут получать благотворительные средства до конца обучения

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Официально объявлены имена новых стипендиатов благотворительного Фонда Потанина. По итогам конкурса именную стипендию будут получать девять магистрантов Томского политехнического университета, сообщает пресс-служба вуза.

По информации Фонда Потанина, в этом году интерес к конкурсу выразили 6 282 человека, к участию были допущены 3 740 заявки. По результатам заочной экспертизы во второй тур прошли 2 000 человек, из них 500 магистрантов первого и второго курсов магистратуры объявлены победителями, еще 10 студентов вошли в резервный список победителей.

В этот список победителей вошли магистранты Томского политеха: Ирина Данилова, Дмитрий Журман, Сергей Коршунов, Мария Кушеева, Юлия Люшневская, Константин Маслов, Дмитрий Павлов, Юлия Питько и Константин Попов. Они будут получать ежемесячную стипендию фонда Владимира Потанина до окончания их обучения в магистратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU