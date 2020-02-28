В списке победителей Фонда Потанина оказались девять магистрантов Томского политеха
Официально объявлены имена новых стипендиатов благотворительного Фонда Потанина. По итогам конкурса именную стипендию будут получать девять магистрантов Томского политехнического университета, сообщает пресс-служба вуза.
По информации Фонда Потанина, в этом году интерес к конкурсу выразили 6 282 человека, к участию были допущены 3 740 заявки. По результатам заочной экспертизы во второй тур прошли 2 000 человек, из них 500 магистрантов первого и второго курсов магистратуры объявлены победителями, еще 10 студентов вошли в резервный список победителей.
В этот список победителей вошли магистранты Томского политеха: Ирина Данилова, Дмитрий Журман, Сергей Коршунов, Мария Кушеева, Юлия Люшневская, Константин Маслов, Дмитрий Павлов, Юлия Питько и Константин Попов. Они будут получать ежемесячную стипендию фонда Владимира Потанина до окончания их обучения в магистратуре.
ИСТОЧНИК KP.RU