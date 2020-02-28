ДТП на томской трассе унесло детскую жизнь
По данным регионального УМВД в 18.40 27 февраля на 159 километре автодороги Томск-Каргала-Колпашево произошло столкновение встречных автомобилей.
Женщина-водитель Suzuki Liana выехала на «встречку», где столкнулась с Volga Siber. В результате ДТП погибла десятилетняя девочка. 37-летняя женщина-пассажир автомобиля Volga, а также водитель Suzuki и двое детей — двух и шести лет — находившихся на заднем сидении автомобиля Suzuki в детских удерживающих устройствах, с травмами доставлены в Кривошеинскую районную больницу.
Как сообщил в облздраве, на данный момент в палате интенсивной терапии находится 6-летняя девочка в тяжелом состоянии и 37-летняя женщина в состоянии средней степени тяжести. Специалисты районной больницы приняли решение транспортировать ребенка в больницу скорой медицинской помощи №2. Сегодня машиной санавиации девочка будет доставлена в Томск.
В хирургическом отделении Кривошеинской районной больницы медицинскую помощь получают 31-летняя женщина и 2-летняя девочка. Их состояние врачи оценивают, как средней степени тяжести.
Мужчина 29 лет от госпитализации отказался.
Отмечается, что происшествие произошло в условиях обильного снегопада.
ИСТОЧНИК KP.RU