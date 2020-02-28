ДТП на томской трассе унесло детскую жизнь

28 Февр. 2020 2020-02-28T07:43:56+03:00

В аварии пострадало 6 человек Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Еще четверо человек в больнице

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По данным регионального УМВД в 18.40 27 февраля на 159 километре автодороги Томск-Каргала-Колпашево произошло столкновение встречных автомобилей.

Женщина-водитель Suzuki Liana выехала на «встречку», где столкнулась с Volga Siber. В результате ДТП погибла десятилетняя девочка. 37-летняя женщина-пассажир автомобиля Volga, а также водитель Suzuki и двое детей — двух и шести лет — находившихся на заднем сидении автомобиля Suzuki в детских удерживающих устройствах, с травмами доставлены в Кривошеинскую районную больницу.

Как сообщил в облздраве, на данный момент в палате интенсивной терапии находится 6-летняя девочка в тяжелом состоянии и 37-летняя женщина в состоянии средней степени тяжести. Специалисты районной больницы приняли решение транспортировать ребенка в больницу скорой медицинской помощи №2. Сегодня машиной санавиации девочка будет доставлена в Томск.

В хирургическом отделении Кривошеинской районной больницы медицинскую помощь получают 31-летняя женщина и 2-летняя девочка. Их состояние врачи оценивают, как средней степени тяжести.

Мужчина 29 лет от госпитализации отказался.

Отмечается, что происшествие произошло в условиях обильного снегопада.

ИСТОЧНИК KP.RU