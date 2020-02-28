2020-02-28T07:28:49+03:00
Общество

Житель Томской области осужден за незаконное изготовление и хранение боеприпасов

Суд приговорил мужчину к штрафу и условному сроку
Елена Реутова
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Житель Томской области посчитал необязательным разрешение на хранение оружияЖитель Томской области посчитал необязательным разрешение на хранение оружияФото: из открытых источников
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Житель поселка Сайга Верхнекетского района в 2015 году в отсутствие разрешения на хранение и ношение охотничьего гладкоствольного огнестрельного оружия, используя самодельные приспособления, незаконно изготовил 17 патронов 16 калибра к охотничьему гладкоствольному ружью. Кроме того, в январе 2019 года он незаконно хранил 37 патронов калибра 5,6мм, оставшиеся от предыдущего владельца предоставленной ему квартиры.

На судебном заседании подсудимый вину признал полностью, пояснив, что боеприпасы ему нужны для охоты, которой он занимается, а получение официальных разрешений он посчитал необязательным.

Верхнекетский районный суд Томской области признал мужчину виновным, приговорив к 3 годам 2 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и штрафу в размере 100 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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