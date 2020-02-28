Для работы с онкобольными детьми в Томске создали книжку и раскраску

28 Февр. 2020 2020-02-28T07:02:35+03:00

Поддержка нужна и детям, и родителям Фото: из открытых источников

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Серию материалов для психологической работы с детьми в больнице разработала команда благотворительного фонда им. Алены Петровой в проекте «Дружить, творить и не бояться». Идея создания пособий пришла психологу детского онкологического отделения ТОКБ Зое Бочкарёвой.

С помощью новых инструментов получится снять напряжение, страхи медицинских манипуляций, помочь адаптироваться к больничным условиям и проанализировать актуальные состояния маленьких пациентов.

- В больнице ребенка и родителя пугают предстоящие диагностические и лечебные манипуляции, например, постановка катетера, пункция, томография, уколы. Поэтому пришла идея создать раскраску, книжку и комплекты карточек. Используя эти материалы можно в игровой форме объяснить ребенку, что происходит в организме во время лечения, чего ему ждать от окружающих. Такая подготовка позволяет снизить тревогу и улучшить адаптацию к предстоящему лечению, - поясняет Зоя Бочкарёва.

Данная разработка стала уникальной в практике фонда и будет интересной для специалистов из сферы детской онкологии других регионов.

Подробная информация на сайте фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU