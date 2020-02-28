Больше половины дохода у трети томичей с кредитами уходит на их погашение

28 Февр. 2020 2020-02-28T05:53:28+03:00

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По словам 33% опрошенных, они тратят на их погашение больше половины своей заработной платы. 59% отдают банкам от трети до половины доходов, а 7% – до трети. У 1% горожан на погашение задолженностей уходит не больше десятой части зарплаты. 67% томичей рассказали, что после уплаты кредитов им с трудом хватает денег на нормальную жизнь. У четверти деньги остаются только на самое необходимое. И только 8% заявили, что средств им спокойно хватает на все.

56% томичей с кредитами отметили, что из-за наличия обязанностей перед банком они не готовы поменять работу, даже если на старой им станет некомфортно.

Большинство респондентов, которые могут себе позволить дополнительные расходы, имеют только один кредит. А вот те, кто испытывает финансовые трудности, чаще выплачивают сразу несколько кредитов. Исследование проводилось порталом Зарплата.ру среди респондентов, у которых есть кредиты. Всего в опросе приняло участие 610 томичей.

ИСТОЧНИК KP.RU