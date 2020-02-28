Для расселения аварийных домов в Томске планируется строительство новых

28 Февр. 2020 2020-02-28T05:23:44+03:00

В Томске рассматривается два района для строительства домов, в которые переедут жители из аварийного жилья Фото: из открытых источников

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Первая из них расположена в районе пер. Целинного. Как отметил заместитель губернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто, в этом месте сконцентрирован большой массив аварийного жилья. Сейчас ведется подготовка к строительству здесь первых двух многоэтажек общей площадью 11 тыс. кв. м, что позволит расселить 368 человек.

Вторая площадка - в микрорайоне Солнечная Долина. Там есть потенциал для строительства почти 200 тыс. кв. м жилья.

Всего же, чтобы расселить 7,7 тысячи человек в областном центре, необходимо построить 10 многоквартирных домов общей площадью 103,7 тысячи квадратных метров.

- Мы нацелены именно на новое строительство, а не на выкуп аварийного жилья, — подчеркнул Евгений Паршуто. — Сегодня в Томской области есть строительные компании, способные быстро и качественно спроектировать и возвести эти объекты, в том числе с учетом внедрения в новых домах энергоэффективных технологий.

ИСТОЧНИК KP.RU