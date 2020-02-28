Для расселения аварийных домов в Томске планируется строительство новых
Первая из них расположена в районе пер. Целинного. Как отметил заместитель губернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто, в этом месте сконцентрирован большой массив аварийного жилья. Сейчас ведется подготовка к строительству здесь первых двух многоэтажек общей площадью 11 тыс. кв. м, что позволит расселить 368 человек.
Вторая площадка - в микрорайоне Солнечная Долина. Там есть потенциал для строительства почти 200 тыс. кв. м жилья.
Всего же, чтобы расселить 7,7 тысячи человек в областном центре, необходимо построить 10 многоквартирных домов общей площадью 103,7 тысячи квадратных метров.
- Мы нацелены именно на новое строительство, а не на выкуп аварийного жилья, — подчеркнул Евгений Паршуто. — Сегодня в Томской области есть строительные компании, способные быстро и качественно спроектировать и возвести эти объекты, в том числе с учетом внедрения в новых домах энергоэффективных технологий.
ИСТОЧНИК KP.RU