Большинство жителей Томской области получает посылки по электронной подписи

27 Февр. 2020 2020-02-27T13:48:08+03:00

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Почти 2 миллиона заказных писем и посылок жители региона в 2019 году получили с помощью простой электронной подписи. Это 74% от общего количества – вдвое больше, чем в прошлом году.

Процесс выдачи отправлений с помощью новых цифровых технологий происходит без заполнения бумажных извещений, благодаря чему занимает не больше 30 секунд. В среднем ежедневно простую электронную подпись получают около 300 жителей Томска и области.

- Наиболее востребована услуга у клиентов Колпашевского, Молчановского и Каргасокского почтамтов. Почти 90 % почтовых отравлений там вручаются по простой электронной подписи, — отмечает заместитель директора УФПС Томской области Антон Игнатов. – Она позволяет получать отправления без бумажных извещений и удостоверений личности. При себе достаточно иметь мобильный телефон, номер которого привязан к сервису.

Оформить простую электронную подпись можно бесплатно на официальном сайте Почты России или в почтовом отделении. Все персональные данные передаются по защищенным каналам исключительно с согласия клиента.

ИСТОЧНИК KP.RU