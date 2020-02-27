2020-02-27T13:23:31+03:00
Общество

Увидеть приближающийся транспорт в Томске можно на карте 2ГИС

Пока приложение действует в тестовом режиме
Елена Реутова
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Передвижение автобусов теперь видно в приложении 2ГИСПередвижение автобусов теперь видно в приложении 2ГИСФото: из открытых источников
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Чтобы увидеть на карте автобусы, томичам необходимо выбрать в приложении 2ГИС нужную остановку. На карте при этом будет виден только тот общественный транспорт, маршрут которого проходит через нее. Остальные автобусы система отображать не будет.

При этом пока 2ГИС не показывает передвижение трамваев и троллейбусов.

Как отметил директор Центра организации и контроля пассажироперевозок Денис Равинский, пока приложение работает в тестовом режиме до конца недели, специалисты проверяют стабильность функционирования данной системы. Если не будет сбоев, сервис продолжит действовать в таком варианте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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