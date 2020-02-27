2020-02-27T13:01:03+03:00
Спорт

Сельские игры «Снежные узоры» пройдут на выходных в Томской области

В Первомайском районе соберутся более 600 спортсменов
Елена Реутова
Поделиться:
Лыжные гонки - один из самых зрелищных видов спорта на сельских играхЛыжные гонки - один из самых зрелищных видов спорта на сельских играхФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Областные зимние сельские спортивные игры «Снежные узоры» пройдут в селе Первомайском с 28 февраля по 1 марта. Как сообщает пресс-службе областной администрации, в играх примут участие более 600 спортсменов из всех районов Томской области.

Торжественное открытие игр состоится в пятницу, 28 февраля в 19.00 на стадионе «Комсомолец».

В спортивную программу «Снежных узоров» войдут состязания по лыжным гонкам, зимнему футболу, хоккею с шайбой, настольному теннису, полиатлону, шахматам и рыболовному спорту.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Большинство жителей Томской области получает посылки по электронной подписи
Увидеть приближающийся транспорт в Томске можно на карте 2ГИС
Сельские игры «Снежные узоры» пройдут на выходных в Томской области
Помощь через «Родовой сертификат» в 2019 году получили более 10 тысяч томичек
В Томске появилась образцовая многоэтажка
Еще пять модельных библиотек откроется в Томской области в текущем году
В Томской области многодетным семьям с пятью детьми предоставят жилье
Студентка в Томске пострадала по вине мошенников
В Томской области продолжаются закрытия детских организаций
«Роботраффик» принес победу томичам
Томская область прощается с аварийным жильем досрочно
Томские политехники-дельтапланеристы стали лучшими
Сразу три томички преклонного возраста пострадали в ДТП
В Томске открывается выставка «Дети войны. Штрихи к портрету поколения…»
Работа по определению границ исторического поселения в Томске близится к завершению
Жительница Томской области получила реальный срок за живодерство
«Я б в политики пошел…»: жителей Томской области приглашают на конкурс будущих лидеров
Возгорание утеплителя произошло в 16-этажном доме в Томске
Томичи в возрасте 50+ могут получить новые профессии за счет бюджета
В эфире Томска звучит голос «Веры»
Новая разработка томских ученых в области радиофотоники
В музее истории города открывается выставка «Томская «Блошка»
Томский хор «Глория» взял Гран-при международного конкурса
Запущен проект Томского краеведческого музея «SiberiЯ: своя страница»
Томские писатели выиграли президентский грант
Томский госуниверситет – лидер по числу стипендий президента и правительства
16 общественных пространств благоустроят в Томске в 2020 году
Сроки охоты в Томской области стали постоянными