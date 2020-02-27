Сельские игры «Снежные узоры» пройдут на выходных в Томской области

27 Февр. 2020 2020-02-27T13:01:03+03:00

Лыжные гонки - один из самых зрелищных видов спорта на сельских играх Фото: из открытых источников

В Первомайском районе соберутся более 600 спортсменов

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Областные зимние сельские спортивные игры «Снежные узоры» пройдут в селе Первомайском с 28 февраля по 1 марта. Как сообщает пресс-службе областной администрации, в играх примут участие более 600 спортсменов из всех районов Томской области.

Торжественное открытие игр состоится в пятницу, 28 февраля в 19.00 на стадионе «Комсомолец».

В спортивную программу «Снежных узоров» войдут состязания по лыжным гонкам, зимнему футболу, хоккею с шайбой, настольному теннису, полиатлону, шахматам и рыболовному спорту.

ИСТОЧНИК KP.RU