2020-02-27T12:22:15+03:00
Недвижимость

В Томске появилась образцовая многоэтажка

На ее фасаде появится соответствующая табличка
Елена Реутова
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Томскводоканал стал образцовым предприятием ЖКХТомскводоканал стал образцовым предприятием ЖКХФото: Фото автора.
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В Томск с рабочим визитом прибыл председатель наблюдательного совета ГК – Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин. Среди прочих мероприятий, он вручил первый почетный знак «Дом образцового содержания» председателю совета дома по адресу Иркутский тракт, 42 Александру Боровских.

- Этот дом - лучший в регионе. И это заслуга его жителей и управляющей компании. Ведь одно дело - построить, и совсем другое - содержать так, чтобы людям хотелось сюда возвращаться, - обратился к жильцам Степашин.

Отмечается, что многоквартирник был сдан в 2011 году. Сейчас в 99 квартирах проживает 187 человек. Объект оснащен общедомовыми и индивидуальными приборами учета электроэнергии, холодной и горячей воды, а также узлом учета тепловой энергии для жилых и нежилых помещений. Дом неоднократно становился призером городских конкурсов по благоустройству.

Также почетная табличка была вручена Сергеем Степашиным директору ООО «Томскводоканал». Он стал первым предприятием отрасли, получившим табличку «Образцовое предприятие ЖКХ». При выборе учитывались заслуги в управлении, модернизации, строительстве коммунальной инфраструктуры, внедрение энергосберегающих и энергоэффективных технологий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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