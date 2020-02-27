Еще пять модельных библиотек откроется в Томской области в текущем году

27 Февр. 2020 2020-02-27T12:06:01+03:00

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В 2020 году областная казна направит 5 млн рублей на создание в регионе еще пяти модельных муниципальных библиотек. Соответствующие поправки в региональный закон «О межбюджетных трансфертах» депутаты единогласно приняли сегодня на очередном собрании Законодательной думы Томской области.

Напомним, в прошлом году в рамках национального проекта «Культура» в области было открыто шесть модельных муниципальных библиотек: в Томске, в райцентрах Асино, Молчаново и Кожевниково, а также в поселках Кисловка и Богашево (Томский район). По условиям нацпроекта, они представляют собой интеллектуальные и образовательные центры, сочетающие современный дизайн, комфортность пространства и доступ к новейшим информационным технологиям.

Как отметил начальник областного департамента культуры Павел Волк, за время работы таких «библиотек нового поколения» их посещаемость в районах увеличилась значительно. В частности, в Кожевникове количество посещений за год выросло в шесть раз.

– В 2020 году федеральный бюджет, к сожалению, на программу создания модельных библиотек средств не закладывает. Но область выделяет ту же сумму, что и в прошлом году, это позволит нам открыть еще пять таких библиотек. Распределять средства мы будем на конкурсной основе, заявки от муниципалитетов уже получены, победителей узнаем в ближайшее время, – сказала председатель Законодательной думы Томской области Оксана Козловская.

По ее словам, программа предполагает не только ремонт помещений библиотек и их техническое оснащение, но и полное обновление библиотечного фонда, включая закупку современной литературы. Именно это обеспечивает популярность модельных библиотек у населения.

ИСТОЧНИК KP.RU