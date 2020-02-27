В Томской области многодетным семьям с пятью детьми предоставят жилье

27 Февр. 2020 2020-02-27T11:22:44+03:00

Семьям, где пять и более ребятишек, жилье требуется просторное. Фото: из открытых источников

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В 2020 году квартиры за счет региона смогут получить многодетные семьи, вставшие на учет как нуждающиеся до 1 января 2015 года. Изменения в областное законодательство приняли сегодня, 27 февраля, депутаты Законодательной думы Томской области.

К моменту предоставления жилья в семье должно быть не меньше пяти несовершеннолетних детей. Сейчас в муниципалитетах состоит на учете 31 такая семья. На приобретение жилья для них в 2020 году из областного бюджета выделено 94 млн рублей. «Поправки в областной закон «О специализированном жилищном фонде» позволят за три года обеспечить жильем 76 семей с пятью и более детьми. Средства на обеспечение их жильем в областном бюджете предусмотрены на весь период, это почти 200 млн рублей», - пояснила председатель регионального парламента Оксана Козловская.

Жилье будет предоставляться из специализированного жилого фонда. Через девять месяцев, если семья добросовестно его содержит и оплачивает все коммунальные услуги, квартиру можно будет переоформить для дальнейшей приватизации.

Чтобы подтвердить право на получение жилья, семьям с пятью детьми, вставшим на учет в муниципалитетах до 1 января 2015 года, нужно обратиться в департамент по вопросам семьи и детей Томской области. Список необходимых документов размещен на сайте: depsd.tomsk.gov.ru

Также в областном департаменте семьи и детей открыта «горячая линия» по вопросам постановки на учет многодетных семей с пятью и более детьми, телефон (3822) 713-981.

Как отметили в обладминистрации, предоставление жилья за счет региона является дополнительной, не предусмотренной федеральным законодательством мерой поддержки многодетных семей. Такая помощь предоставляется гражданам лишь в нескольких регионах, например в Санкт-Петербурге и Башкортостане.

ИСТОЧНИК KP.RU