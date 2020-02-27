2020-02-27T11:16:53+03:00
Происшествия

Студентка в Томске пострадала по вине мошенников

Она сама сообщила им данные своей банковской карты
ИГОРЬ ТЮРИН
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Не верь всякому тебе звонящему!Не верь всякому тебе звонящему!Фото: из открытых источников
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В дежурную часть ОМВД России по Кировскому району поступило заявление о хищении денежных средств, принадлежащих жительнице города Томска, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, потерпевшей поступил звонок на сотовый телефон. Звонившая женщина представилась сотрудником одного из банков, после чего спросила, имеется ли у девушки карта данного банка и не утерялась ли она. Затем неизвестная пояснила, что с банковской карты пытаются снять денежные средства в сумме 13000 рублей. На что потерпевшая ответила, что никаких операций по карте не проводит. В ходе телефонного разговора злоумышленница попросила назвать полностью номер карты и код на обороте для отмены операции. Студентка продиктовала указанную информацию. После чего на сотовый телефон потерпевшей поступило смс-сообщение о списании денежных средств в сумме около 20000 рублей.

По данному факту следственным подразделением возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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