Студентка в Томске пострадала по вине мошенников

27 Февр. 2020 2020-02-27T11:16:53+03:00

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В дежурную часть ОМВД России по Кировскому району поступило заявление о хищении денежных средств, принадлежащих жительнице города Томска, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, потерпевшей поступил звонок на сотовый телефон. Звонившая женщина представилась сотрудником одного из банков, после чего спросила, имеется ли у девушки карта данного банка и не утерялась ли она. Затем неизвестная пояснила, что с банковской карты пытаются снять денежные средства в сумме 13000 рублей. На что потерпевшая ответила, что никаких операций по карте не проводит. В ходе телефонного разговора злоумышленница попросила назвать полностью номер карты и код на обороте для отмены операции. Студентка продиктовала указанную информацию. После чего на сотовый телефон потерпевшей поступило смс-сообщение о списании денежных средств в сумме около 20000 рублей.

По данному факту следственным подразделением возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU