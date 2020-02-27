2020-02-27T08:42:52+03:00
Спорт

Томские политехники-дельтапланеристы стали лучшими

Они победили в чемпионате региона по спорту сверхлегкой авиации
ИГОРЬ ТЮРИН
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Душа политехника рвется в полетДуша политехника рвется в полетФото: из открытых источников
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На дельтадроме в деревне Магадаево прошел чемпионат Томской области по спорту сверхлегкой авиации (СЛА) в дисциплине «точность приземления» для дельтапланов и парапланов. Команда политехников стала лучшей в зачете дельтапланеристов и второй в общем зачете парапланеристов.

Чемпионат по спорту сверхлегкой авиации ежегодно проводится для популяризации спорта в области и формирования сборной команды региона. Соревнования проводятся в общем и командном зачетах.

Чемпионат проводился по двум направлениям: зачет дельтапланов и парапланов. В нем приняло участие 37 пилотов и восемь команд. Томский политех на соревнованиях представляли пилоты дельтапланерного клуба «Орион». По итогам состязаний политехники заняли все призовые места в дельтапланерном зачете и второе место в общем зачете парапланеристов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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