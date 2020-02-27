2020-02-27T08:34:23+03:00
Происшествия

Сразу три томички преклонного возраста пострадали в ДТП

Машина с ними съехала в кювет с заснеженной трассы
Алиса Селезнева
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фото: УМВД РФ по Томской областифото: УМВД РФ по Томской областиФото: из открытых источников
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Авария произошла в среду, 26 февраля, днем в Чаинском районе, на 131-ом километре автодороги Бакчар - Подгорное – Коломино.

- 41-летний водитель автомобиля Лада-2131 не справился с управлением, автомобиль съехал с проезжей части в кювет и опрокинулся. С травмами три женщины-пассажиры (74 года, 78 лет, 81 год) были доставлены в медицинское учреждение. – сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Госавтоинспекция напоминает, что каждый водитель должен выбирать такую скорость движения, чтобы она не превышала установленного ограничения. При этом необходимо учитывать интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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