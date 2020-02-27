2020-02-27T08:27:21+03:00
75 лет Великой Победы

В Томске открывается выставка «Дети войны. Штрихи к портрету поколения…»

Экспозиция в Государственном архиве Томской области рассказывает о старшем поколении жителей региона
ИГОРЬ ТЮРИН
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Слово и память о детях войны в документах и фотоСлово и память о детях войны в документах и фотоФото: из открытых источников
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Сегодня в Государственном архиве Томской области состоится открытие выставки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «Дети войны. Штрихи к портрету поколения…».

Несмотря на 75 лет, которые отделяют нас от дней Великой Победы, она не теряет своей актуальности, наоборот, раскрывается новыми гранями. Наибольший интерес проявляется, в частности, и к истории повседневной жизни во время войны, сведения о которой содержатся в документах Государственного архива Томской области.

Авторы выставки с помощью архивных документов и воспоминаний томичей попытались охарактеризовать жизнь в условиях военного времени наиболее незащищенной части населения – детей. Каким было военное детство? Детство без отцов, братьев, дедушек? Повлияло ли это на дальнейшую жизнь поколения, воспитывавшегося в годы войны? Ответы на эти и другие вопросы можно найти на страницах документов, которые будут представлены на выставке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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