2020-02-27T07:29:05+03:00
Общество

Работа по определению границ исторического поселения в Томске близится к завершению

Проект вынесен на рассмотрение экспертов
Алиса Селезнева
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Томск должен сохранять свою историю,но при этом продолжать развиваться.Томск должен сохранять свою историю,но при этом продолжать развиваться.Фото: из открытых источников
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26 февраля, экспертный совет из представителей органов власти, архитекторов, реставраторов,, ученых ТГАСУ, общественников начал рассматривать предмет охраны и требования к градостроительным регламентам в границах исторического поселения «Город Томск».

Специалистам предстоит сравнить главные градостроительные документы: Генеральный план Томска, существующие исторические охранные зоны, утвержденные постановлением администрации региона, и проект границ исторического поселения. Анализ и внесение правок устранят существующие между документами противоречия.

Эксперты учтут степень развития территории, проанализируют наличие свободного пространства, число памятников архитектуры. По каждому из районов будут проработаны виды функционального назначения, требования к высотности.

-Наша цель — найти баланс, чтобы принятые границы помогли сохранить старинный облик Томска, но при этом не ограничивали город в развитии. — говорит председатель областного комитета по охране объектов культурного наследия Елена Перетягина.

Также она сообщила, что границы исторического поселения сопоставимы с границами города столетней давности. В ходе многочисленных обсуждений в проект границ добавлены районы, сохраняющие в городе исторический ландшафт, например, «Новая деревня». В границы исторического поселения включена территория Лагерного сада — благодаря ценному ландшафту, панораме и памятнику археологии.

-Опыта разработки и утверждения границ исторического поселения федерального значения для таких городов, как Томск, пока нет, — отмечает заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто. — Для крупных экономических центров, особенно имеющих статус региональных столиц, должна быть отработана методика, позволяющая не затормозить развитие при сохранении исторического и культурного наследия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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