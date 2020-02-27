2020-02-27T06:48:54+03:00
Происшествия

Жительница Томской области получила реальный срок за живодерство

Суд приговорил ее к трем годам лишения свободы в колонии-поселении
Алиса Селезнева
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Живодерам не место на свободе.Живодерам не место на свободе.Фото: из открытых источников
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«Зверский» инцидент произошел в начале июня 2019 года, в п. Копылово Томского района.

Гражданка Т., находясь в состоянии алкогольного опьянения, разозлившись на двух котят, сходивших мимо лотка, выбросила их из окна на улицу. Животные принадлежали хозяйке квартиры - родственнице сожителя подсудимой.

- В результате падения один котёнок ударился о металлическую трубу, другой ударился об асфальт и умер. Затем, подсудимая (…) достоверно зная и понимая, что за её действиями наблюдают находящиеся рядом малолетние дети, схватила руками раненого котёнка, стала дергать его лапы. – сообщает пресс-служба Томского районного суда. Дети плакали и просили женщину прекратить издевательства над животным, но та в их присутствии несколько раз ударила котенка об асфальт. Котенок выжил, но получил множество травм.

По материалам дела по месту жительства женщина характеризуется как лицо, злоупотребляющее спиртными напитками, ведущее аморальный образ жизни. Из-за ненадлежащего отношения к своим детям ранее она была лишена родительских прав.

Томский районный суд признал гражданку виновной по статье «жестокое обращение с животными» и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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