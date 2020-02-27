«Я б в политики пошел…»: жителей Томской области приглашают на конкурс будущих лидеров

27 Февр. 2020 2020-02-27T06:13:40+03:00

Попробовать себя в роли политиков могут люди всех возрастов. Фото: из открытых источников

Подать заявки на участие в нем можно до 16 марта

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Во всех регионах страны стартовал новый конкурс для будущих политиков и законотворцев «Лидеры России. Политика», проводимый по инициативе Президента России Владимира Путина.

- Конкурс «Лидеры России. Политика» — направление проекта «Лидеры России», реализуемое на платформе «Россия — страна возможностей» и предназначенное для людей, желающих заняться общественно-политической деятельностью и участвовать в выборах в представительные органы власти. – говорится в сообщении на сайте администрации Томской области.

Оцениваться на конкурсе будут не только лидерские качества, но и социальная ответственность участников и мотивированность. При этом политические взгляды конкурсантов учитываться не будут. Подать заявки на участие можно до 18 часов (время московское) 16 марта на сайте конкурса

В марте-апреле зарегистрированные участники выполнят задания дистанционного этапа. Затем пройдут очные полуфиналы, а в мае 2020 года — финал.

Победители получат персонального наставника из числа ведущих общественно-политических деятелей страны и возможность пройти обучение по программе развития общественно-политических лидеров мастерской управления «Сенеж» и Высшей школы государственного управления.

ИСТОЧНИК KP.RU