2020-02-27T05:47:51+03:00
Общество

Возгорание утеплителя произошло в 16-этажном доме в Томске

Эвакуация жильцов не потребовалась
Алиса Селезнева
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фото: паблик "Регион-70" ( "Вконтакте")фото: паблик "Регион-70" ( "Вконтакте")Фото: из открытых источников
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26 февраля, в 19.49, томским пожарным поступило сообщение о возгорании в 16-этажном пятиподъездном доме, по адресу улица Ленская, 31. Первое подразделение огнеборцев прибыло на место происшествия через пять минут.

- В 3-ом подъезде, с первого по третий этажи, тлел утеплитель под металлическим сайдингом. Эвакуации не проводилось, пострадавших нет. Площадь пожара составила 4 кв.м. Его причина устанавливается. - сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС. В ликвидации возгорания было задействовано 25 человек и 6 единиц техники. Сообщения и фотографии с места происшествия почти сразу появились в соцсетях. Часть пользователей озвучила версию, что возгорание может быть делом рук подростков- хулиганов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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