Томичи в возрасте 50+ могут получить новые профессии за счет бюджета

27 Февр. 2020 2020-02-27T05:10:48+03:00

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С 2020 года по программе профессионального переобучения в рамках нацпроекта «Демография» освоить новые профессии смогут все желающие старше 50 лет.

«Если в 2019 году на обучение могли претендовать предпенсионеры за пять лет до выхода на пенсию, то с 2020-го такое право получили все специалисты в категории 50+», — сообщила начальник департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных.

Программа переобучения на новые профессии успешно реализуется в Томской области, и востребована как соискателями, так и работодателями. Только за 2019 год руководители томских предприятий и компаний направили на обучение свыше 800 сотрудников старшего возраста.

Ожидается, что в 2020 году профобучение должны пройти не менее 350 специалистов этой возрастной категории. Центры занятости Томской области уже начали прием заявок на корпоративное обучение сотрудников. За работодателями останется право самостоятельно обучить «студентов», а служба занятости возместит им потраченные средства.

Кроме того, к механизму 2019 года — выбору образовательной программы в рамках договоров, заключенных центрами занятости населения с вузами и техникумами, добавятся дополнительные. «Студенты», которым исполнилось 50 лет, смогут оформить сертификат на обучение по необходимой программе. У работодателей появится возможность выбрать место и направление учебы наиболее предпочтительное для переподготовки или повышения квалификации сотрудников, получив субсидию на эти цели от службы занятости.

Еще одной из дополнительных мер поддержки сотрудников старшего возраста, начиная с 2020 года, станет компенсация проезда к месту учебы и расходы на выплату суточных и найм жилья в случае его отсутствия по месту обучения.

ИСТОЧНИК KP.RU