Томский хор «Глория» взял Гран-при международного конкурса
Хоровая студия мальчиков и юношей «Глория» томского Дворца творчества детей и молодежи взяла Гран-при Международного конкурса-фестиваля музыкально-художественного творчества «Голоса Победы. Брест».
Руководитель студии Эленора Варенцова признана на конкурсе лучшим руководителем, а концертмейстер «Глории» Ольга Труш – лучшим концертмейстером. Солисты студии Святослав Хомутов и Ярослав Бородатов получили звание лауреатов I степени.
Фестиваль «Голоса Победы. Брест» прошел в республике Беларусь и был посвящен 75-летию Великой Победы.
Согласно условиям конкурса «Глория», как обладатель Гран-при, получила подтвержденный сертификатом денежный грант, который может быть использован для поездки на один из фестивалей-конкурсов в Европе или России. Кроме того, коллектив Дворца творчества приглашен к участию в Международной премии в области культуры и искусства FossArt.
ИСТОЧНИК KP.RU