2020-02-26T13:01:28+03:00
75 лет Великой Победы

Томский хор «Глория» взял Гран-при международного конкурса

Хоровая студия мальчиков и юношей успешно выступила на конкурсе-фестивале «Голоса Победы. Брест»
ИГОРЬ ТЮРИН
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Большая победа томского хораБольшая победа томского хораФото: из открытых источников
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Хоровая студия мальчиков и юношей «Глория» томского Дворца творчества детей и молодежи взяла Гран-при Международного конкурса-фестиваля музыкально-художественного творчества «Голоса Победы. Брест».

Руководитель студии Эленора Варенцова признана на конкурсе лучшим руководителем, а концертмейстер «Глории» Ольга Труш – лучшим концертмейстером. Солисты студии Святослав Хомутов и Ярослав Бородатов получили звание лауреатов I степени.

Фестиваль «Голоса Победы. Брест» прошел в республике Беларусь и был посвящен 75-летию Великой Победы.

Согласно условиям конкурса «Глория», как обладатель Гран-при, получила подтвержденный сертификатом денежный грант, который может быть использован для поездки на один из фестивалей-конкурсов в Европе или России. Кроме того, коллектив Дворца творчества приглашен к участию в Международной премии в области культуры и искусства FossArt.

ИСТОЧНИК KP.RU

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