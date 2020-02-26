2020-02-26T12:45:10+03:00
Звезды

Запущен проект Томского краеведческого музея «SiberiЯ: своя страница»

Хотите научиться писать? Томские писатели вам помогут в этом
ИГОРЬ ТЮРИН
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Музей зовет томичей принять участие в новом проектеМузей зовет томичей принять участие в новом проектеФото: из открытых источников
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Томский областной краеведческий музей им. М. Б. Шатилова объявляет о своем новом проекте «SiberiЯ: своя страница».

Музей зовет томичей: «Приходите к нам и вы научитесь писать под руководством известных томских литераторов: Андрея Олеара (поэта, переводчика, преподавателя ТГУ, издателя), Юлия Буркина (писателя-фантаста, преподавателя специальности «Литературное творчество» ТГУ), Сергея Максимова (писателя, режиссера, автора исторических романов)»

Чтобы стать участником, необходимо отправить заявку по электронной почте. Она должна содержать заполненную анкету, эссе «Мой самый впечатляющий музейный опыт», описание предмета из личной коллекции, а также страницу из истории семьи, связанную с указанным предметом.

Участники пройдут двухмесячные курсы, в рамках которых создадут свои литературные произведения и любительские ролики. Все произведения будут опубликованы в итоговом издании конкурса. Победителя проекта определит профессиональное жюри. Материалы будут размещены на сайте музея.

ИСТОЧНИК KP.RU

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