2020-02-26T11:58:48+03:00
75 лет Великой Победы

Томские писатели выиграли президентский грант

Проект местных литераторов посвящен 75-летию Победы
ИГОРЬ ТЮРИН
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По пути нашей памятиПо пути нашей памятиФото: из открытых источников
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Томские литераторы планируют реализовать проект «Путь памяти» с участием школьников, студентов техникумов и колледжей, а также широкого круга читателей, интересующихся сибирской литературой и произведениями о Великой Отечественной войне. В его основу положено новое издание Томской областной писательской организации – одноименный сборник, куда вошли письма с фронта, воспоминания солдат, а также произведения томских писателей о войне.

Новый писательский проект представляет собой цикл интерактивных образовательных, развивающих мероприятий и творческих встреч, которые проведут авторы сборника.

«Путь памяти» стартует в Колпашевском районе 2 сентября 2020 года – в день капитуляции Японии. До мая 2021 года библиотеки всех учреждений – участников проекта получат в дар от писательской организации памятную книгу с автографами авторов и книжную серию «Библиотека томской поэзии и прозы».

Всего писатели подарят 495 сборников «Путь памяти» и столько же 9-томников «Библиотеки томской поэзии и прозы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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