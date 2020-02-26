Томский госуниверситет – лидер по числу стипендий президента и правительства

26 Февр. 2020 2020-02-26T11:33:21+03:00

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Более 150 студентов и аспирантов Томской области в этом учебном году получают стипендии президента и правительства РФ. Более половины от этого числа – 77 человек – учатся в Томском государственном университете. Из них 29 аспирантов получают стипендию президента, а 22 студента – деньги от правительства. В других вузах региона стипендиатов намного меньше.

Количество стипендиатов президента и правительства России в вузах и НИИ Томской области больше чем в два раза превышает показатели Новосибирской области и Красноярского края. В целом ТГУ занимает второе место в России по этому показателю, уступая только гораздо более крупному Уральскому федеральному университету, сообщает пресс-служба томского вуза.

В 2019/20 учебном году размер стипендии президента для студентов – 2860 рублей в месяц, для аспирантов – 5850 рублей; размер стипендии правительства для студентов – 1872 рубля, для аспирантов – 4860 рублей в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU