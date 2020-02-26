2020-02-26T11:09:09+03:00
Общество

16 общественных пространств благоустроят в Томске в 2020 году

На эти цели будет направлено почти 210 млн рублей
Елена Реутова
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Среди пространств, которые будут благоустроены в этом году - Березовая роща на КаштакеСреди пространств, которые будут благоустроены в этом году - Березовая роща на КаштакеФото: из открытых источников
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Проектировщики подготовили и защитили перед архитектурным сообществом Томской области проекты благоустройства скверов по ул. Вершина, 17, на ул. Суворова, в мкр. Каштак, аллеи по пр. Фрунзе, 116-126, по ул. И. Черных от ул. Лазарева до ул. Беринга, Пушкинского сквера, спортивной площадки по ул. Сибирской, 64/1 и др. Аналогичную работу провели и по 8 объектам, переходящим с прошлого года. До 15 апреля все проекты должны пройти экспертизу. Сегодня для проведения работ уже заключено 10 муниципальных контрактов.

Также в 2020 году будет продолжено благоустройство ул. Красноармейской. Здесь планируется ремонт тротуаров, установка освещения, озеленение, установках малых архитектурных форм. На эти цели из бюджетов разного уровня будет направлено 75 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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