16 общественных пространств благоустроят в Томске в 2020 году

26 Февр. 2020 2020-02-26T11:09:09+03:00

Среди пространств, которые будут благоустроены в этом году - Березовая роща на Каштаке Фото: из открытых источников

Изменить размер текста: A A

Проектировщики подготовили и защитили перед архитектурным сообществом Томской области проекты благоустройства скверов по ул. Вершина, 17, на ул. Суворова, в мкр. Каштак, аллеи по пр. Фрунзе, 116-126, по ул. И. Черных от ул. Лазарева до ул. Беринга, Пушкинского сквера, спортивной площадки по ул. Сибирской, 64/1 и др. Аналогичную работу провели и по 8 объектам, переходящим с прошлого года. До 15 апреля все проекты должны пройти экспертизу. Сегодня для проведения работ уже заключено 10 муниципальных контрактов.

Также в 2020 году будет продолжено благоустройство ул. Красноармейской. Здесь планируется ремонт тротуаров, установка освещения, озеленение, установках малых архитектурных форм. На эти цели из бюджетов разного уровня будет направлено 75 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU