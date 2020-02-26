Сроки охоты в Томской области стали постоянными

26 Февр. 2020 2020-02-26T10:32:36+03:00

В майские праздники откроется сезон охоты на пернатую дичь Фото: из открытых источников

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Раньше даты открытия охоты на пернатую дичь корректировали ежегодно. Теперь они станут постоянными.

Как сообщается на сайте областной администрации, в первой группе районов (Асиновский, Бакчарский, Зырянский, Тегульдетский, Первомайский, Кожевниковский, Томский, Шегарский районы) охотиться на пернатую дичь можно будет с 1 мая по 10 мая. Во второй группе (Верхнекетский, Колпашевский, Кривошеинский, Молчановский и Чаинский районы) сезон продлится с 5 мая по 14 мая. А вот в Александровском, Каргасокском и Парабельском районах охота будет разрешена с 10 мая по 19 мая.

По словам Константина Осадчего, заместителя начальника областного департамента охотничьего и рыбного хозяйства, изменения сроков возможны только в случае принятия новых правил охоты.

ИСТОЧНИК KP.RU