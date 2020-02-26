2020-02-26T09:44:40+03:00
Спорт

Кубок России по альпинизму оказался щедр на медали для томских ледолазов

Спортсмены привезли награды всех достоинств
Елена Реутова
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Ледяная стена покорилась томским ледолазамЛедяная стена покорилась томским ледолазамФото: из открытых источников
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Старт проходил на тренажере, построенном руками альпинистов объединения «Горы Байкала» на территории аварийно-спасательной службы Иркутской области

В минувшие выходные в Иркутске прошел V этап Кубка России по альпинизму в дисциплинах «трудность» и «скорость». В решающем старте Кубка приняли участие спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярского края, Кемеровской, Томской, Кировской и Иркутской областей, Забайкальского края. Покорять ледяную стену вышли 19 мужчин и 13 женщин. Томск представляли спортсмены муниципального Дома детства и юношества «Кедр» - Юлия Филатьева, Владислав Темерев и Иван Лощенко, а также судьи Иван и Елена Темеревы, Мария Цыганкова. По итогам соревнований Юлия Филатьева стала лучшей в «скорости» и «трудности», взяв золотые Кубки России и подтвердив звание мастера спорта. Владислав Темерев взял бронзу в «скорости». Иван Лощенко стал серебряным призёром Кубка России в дисциплине «трудности», и выполнил нормативы мастера спорта по альпинизму.

Ледолазный сезон на этом не закончен – руководители объединения «Искра» и «Ирбис» ДДЮ «КЕДР» Томска сегодня с двадцатью молодыми спортсменами в Киров, чтобы принять участие в первенстве и Чемпионате России, а также в первенстве Мира по альпинизму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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