2020-02-26T09:17:02+03:00
Общество

С железнодорожных путей Томской области вывезли более миллиона «кубов» снега

Поезда идут строго по расписанию, сообщает ОАО «РЖД»
Антонина Ленская
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Снегоочистители разных модификаций незаменимы на путях в зимнее время.Снегоочистители разных модификаций незаменимы на путях в зимнее время.Фото: из открытых источников
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Во время снегопадов на станциях и перегонах Томской области (они входят в Кузбасский регион Западно-Сибирской железной дороги) железнодорожники обеспечивают бесперебойное движение пассажирских и грузовых поездов. Все составы идут строго по расписанию. С начала 2020-го работники филиала вывезли более миллиона кубометров снега, а с начала зимнего сезона – свыше 1,7 млн «кубов». Это вдвое больше, чем за аналогичный период 2018 года.

По данным Службы корпоративных коммуникаций ЗСЖД – филиала ОАО «РЖД», вместе с техникой на станциях и перегонах работает около 300 человек. Все они обеспечены теплой одеждой и инструментом, предусмотрены пункты обогрева, организовано горячее питание.

В усиленном режиме идет работа по очистке от снега платформ и перронов на вокзалах Томск-1 и Томск-2. Местные сотрудники особое внимание уделяют маломобильным пассажирам при высадке и посадке в вагоны поездов. Для передвижения внутри вокзала и на перроне предусмотрен комплекс технических средств. Кроме того, для беспрепятственного движения автомобилистов в постоянном режиме организована работа по очистке железнодорожных переездов, где в ночное время задействованы грейдеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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