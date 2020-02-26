Поменяться местами: родители томских школьников смогут сдать ЕГЭ

26 Февр. 2020 2020-02-26T08:48:53+03:00

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В четверг, 27 февраля в 15 часов мероприятия Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» пройдут на двух площадках — в Томском областном институте повышения квалификации (ул. Пирогова, 10) и в Шегарской школе № 2 (с. Мельниково, ул. Садовая, 28).

В рамках акции родители выпускников смогут поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ — от рамки металлодетектора до получения результатов за госэкзамен.

На мероприятии можно будет увидеть, как проходит регистрация на госэкзамен и организована рассадка в аудиториях. Как выглядят рабочие места участников ЕГЭ, как печатаются и сканируются контрольные измерительные материалы (КИМ) в пунктах проведения экзамена, а также как выглядят КИМ ЕГЭ - 2020 по истории (акция в этом году посвящена Году памяти и славы).

ИСТОЧНИК KP.RU