Томичей приглашают в удивительный мир насекомых
На фотовыставке будут представлены снимки пауков, жуков, гусениц, муравьев, пчел и других маленьких обитателей Томска, чья жизнь протекает вне поля зрения горожан. Как обещают в музее, любителей живой природы ждет уникальная встреча с сотней документальных снимков, выполненных посредством макрофотосъемки.
Макросъемка – хобби юриста по профессии Веры Леонтьевой. Ради удачных кадров ей приходилось часами лежать в траве при +30 или на снегу при -30 градусах.
Посетители экспозиции увидят лучшие снимки из коллекции фотографа. Узнают, как необычные «фотомодели» охотятся, отдыхают, обедают, спят, заботятся о потомстве и переживают метаморфозы.
Встреча с автором состоится 27 февраля в 17.00 на торжественной церемонии открытия.
ИСТОЧНИК KP.RU