Томичей приглашают в удивительный мир насекомых

26 Февр. 2020 2020-02-26T09:30:29+03:00

Выставка «Мир под нашими ногами» откроется в четверг в Художественном музее

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На фотовыставке будут представлены снимки пауков, жуков, гусениц, муравьев, пчел и других маленьких обитателей Томска, чья жизнь протекает вне поля зрения горожан. Как обещают в музее, любителей живой природы ждет уникальная встреча с сотней документальных снимков, выполненных посредством макрофотосъемки.

Макросъемка – хобби юриста по профессии Веры Леонтьевой. Ради удачных кадров ей приходилось часами лежать в траве при +30 или на снегу при -30 градусах.

Посетители экспозиции увидят лучшие снимки из коллекции фотографа. Узнают, как необычные «фотомодели» охотятся, отдыхают, обедают, спят, заботятся о потомстве и переживают метаморфозы.

Встреча с автором состоится 27 февраля в 17.00 на торжественной церемонии открытия.

ИСТОЧНИК KP.RU