В Томске усилят вывоз снега из зон возможного подтопления

26 Февр. 2020 2020-02-26T07:22:35+03:00

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По данным метеорологов, количество снега, выпавшего за зиму в Томске, в два раза превышает среднегодовую норму. При этом запасы воды в снеге также превышают средние показатели и составляют 150% нормы. В связи с этим, мэрией города перед коммунальными службами поставлена задача- по максимуму вывезти снег с территорий, которые находятся в зоне возможного подтопления талыми водами и водами малых рек. В областной столице насчитывается 28 таких участков. Контроль за их состоянием будет вестись ежедневно. Также руководством города даны поручения по организации прочистки и протаиванию ливневок и поддорожных труб, проверке систем оповещения населения, проведению учений по отработке действий всех служб на период весеннего паводка.

С начала сезона на томские снегоотвалы вывезено свыше 400 тыс. тонн снега. Общая вместимость городских полигонов составляет порядка 660 тыс. тонн снега, сегодня они заполнены почти на 70%.

Снегоуборочные работы в Томске ведутся в круглосуточном режиме, в среднем, каждый день на улицы города выходит 178 единиц спецтехники

ИСТОЧНИК KP.RU