2020-02-26T06:50:40+03:00
Происшествия

Житель Томской области, обокравший ветерана войны, заключен под стражу

Дело передано под контроль регионального СК
Алиса Селезнева
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Для мошенников не имеет значения, у кого они крадут.Для мошенников не имеет значения, у кого они крадут.Фото: из открытых источников
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В совершении преступления подозревается ранее судимый северчанин. По предварительным данным, в период с августа 2019 по февраль 2020 года мужчина систематически похищал с банковского счета ветерана Великой Отечественной войны, принадлежащие тому денежные средства. Дело в том, что потерпевший,1926-го рождения, при оформлении банковской карты, ошибся цифрой в номере телефона, к которому была привязана его карточка.

"Потерпевший ветеран случайно указал номер телефона обвиняемого, который понял ситуацию и воспользовался ею. Мужчина стал посредством направления смс-сообщений переводить деньги с карты потерпевшего на свой мобильный телефон и привязанную к нему банковскую карту. Общая сумма похищенных таким образом денежных средств составила около 37 тысяч рублей", – говорится в сообщении пресс-службы регионального СК.

Подозреваемый задержан и по ходатайству следователя заключен судом под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье УК "Кража с банковского счета".

Максимальное наказание по ней предусматривает до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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