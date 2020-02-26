Житель Томской области, обокравший ветерана войны, заключен под стражу
В совершении преступления подозревается ранее судимый северчанин. По предварительным данным, в период с августа 2019 по февраль 2020 года мужчина систематически похищал с банковского счета ветерана Великой Отечественной войны, принадлежащие тому денежные средства. Дело в том, что потерпевший,1926-го рождения, при оформлении банковской карты, ошибся цифрой в номере телефона, к которому была привязана его карточка.
"Потерпевший ветеран случайно указал номер телефона обвиняемого, который понял ситуацию и воспользовался ею. Мужчина стал посредством направления смс-сообщений переводить деньги с карты потерпевшего на свой мобильный телефон и привязанную к нему банковскую карту. Общая сумма похищенных таким образом денежных средств составила около 37 тысяч рублей", – говорится в сообщении пресс-службы регионального СК.
Подозреваемый задержан и по ходатайству следователя заключен судом под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье УК "Кража с банковского счета".
Максимальное наказание по ней предусматривает до шести лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU